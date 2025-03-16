وزيرة التنمية المحلية تقيل رئيس مدينة منفلوط بسبب مخالفات البناء

أصدرت الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية ،قرارا بإقالة رئيس مدينة منفلوط بأسيوط، من عمله ونقله إلى الديوان العام للمحافظة، وذلك بسبب سوء الأداء بالمركز على مستوى ملف التصالح علي مخالفات البناء، وتدني مستوى الإنجاز والأداء ووتيرة العمل.

وأكدت الدكتورة منال عوض، حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأداء جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات واستبعاد المقصرين منهم وتصعيد المتميزين.

وذلك خلال اجتماعا في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عدد من القيادات من مساعدي الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، حيث شهد اللقاء متابعة عدد من ملفات العمل.

وخلال الاجتماع تابعت وزيرة التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على مخالفات البناء على مستوى جميع محافظات الجمهورية لدفع وتيرة العمل في المنظومة للانتهاء من جميع طلبات التصالح الموجودة والتيسير على المواطنين للحصول على النماذج النهائية بالتصالح.

ووجهت الدكتورة منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميدانى بصورة مستمرة على الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن؛ لمتابعة سير العمل بمنظومة التصالح على أرض الواقع، وحل أي مشكلات أو معوقات تواجه المواطنين الراغبين في إنهاء التصالح.

كما شددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التنسيق مع المحافظات لزيادة عدد الموظفين والعاملين في المراكز التكنولوجية، لسرعة تقديم الخدمات للمواطنين خاصة في المراكز التي تشهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين لإنهاء بعض الخدمات من الإدارة المحلية.