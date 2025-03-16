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الأحد 16 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية النبي صالح شمال غرب رام الله

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر لوكالة "وفا" الفلسطينية، بأن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وانتشرت في شوارعها، وأطلقت الرصاص تجاه مركبة تعود لأحد المواطنين خلال اصطفافها بجانب منزله، ما ألحق أضرارا مادية فيها، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مهند عصام التميمي، بعد أن أوقفت مركبته واستولت عليها، كما أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع قرب مدخل القرية، دون أن يبلغ عن إصابات.

الاحتلال الإسرائيلي قرية النبي صالح شمال غرب رام الله قوات الاحتلال