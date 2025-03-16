الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية النبي صالح شمال غرب رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر لوكالة "وفا" الفلسطينية، بأن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وانتشرت في شوارعها، وأطلقت الرصاص تجاه مركبة تعود لأحد المواطنين خلال اصطفافها بجانب منزله، ما ألحق أضرارا مادية فيها، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مهند عصام التميمي، بعد أن أوقفت مركبته واستولت عليها، كما أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع قرب مدخل القرية، دون أن يبلغ عن إصابات.