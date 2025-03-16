سعر الدولار في ختام تعاملات الأحد 16 مارس 2025

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنوك المصرية مع ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 16 مارس 2025؛ بقيمة 6 قروش؛ ليسجل 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري.

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في بنوك "HSBC، كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.53 جنيها للشراء و 50.63 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي الأول، المصرف المتحد"، ثم 50.54 جنيها للشراء و 50.64 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، القاهرة، الإمارات دبي الوطني، التجاري الدولي CIB، الاسكندرية، المصري الخليجي، فيصل الاسلامي، الأهلي المصري".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، نكست، بيت التمويل الكويتي، قناة السويس، الأهلي الكويتي، التعمير والاسكان، مصر، البركة، العربي الإفريقي الدولي"، ثم 50.58 جنيها للشراء و 50.68 جنيها للبيع في البنك الزراعي المصري.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.6 جنيها للشراء و 50.7 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB،ميد" ثم 50.61 جنيها للشراء و 50.71 جنيها للبيع في التنمية الصناعية و مصرف أبوظبي الإسلامي.