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الأحد 16 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار في ختام تعاملات الأحد 16 مارس 2025

سعر الدولار
سعر الدولار
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تراجع سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنوك المصرية مع ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 16 مارس 2025؛ بقيمة 6 قروش؛ ليسجل 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري.

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في بنوك "HSBC، كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.53 جنيها للشراء و 50.63 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي الأول، المصرف المتحد"، ثم  50.54 جنيها للشراء و 50.64 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، القاهرة، الإمارات دبي الوطني، التجاري الدولي CIB، الاسكندرية، المصري الخليجي، فيصل الاسلامي، الأهلي المصري".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، نكست، بيت التمويل الكويتي، قناة  السويس، الأهلي الكويتي، التعمير والاسكان، مصر، البركة، العربي الإفريقي الدولي"، ثم 50.58 جنيها للشراء و 50.68 جنيها للبيع في البنك الزراعي المصري.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.6 جنيها للشراء و 50.7 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB،ميد" ثم 50.61 جنيها للشراء و 50.71 جنيها للبيع في التنمية الصناعية و مصرف أبوظبي الإسلامي.

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