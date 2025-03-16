رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية الصيدلة بالجامعة

ترأس الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية الصيدلة بالجامعة، لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة الكلية، وذلك بعضوية الدكتور عبدالناصر بدوي سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد حجازي نائب رئيس الجامعة الاسبق لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالمطلب مسعد رمضان وكيل كلية العلوم الاسبق والأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة كفر الشيخ.

هذا وقد رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، باعضاء لجنة اختيار عميد كلية الصيدلة متمنياً لهم دوام التوفيق.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، حرص جامعة كفرالشيخ على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة وطبقًا لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وصرح رئيس جامعة كفرالشيخ، بأن اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطويرها سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.