فرانس 24: إيران تتوعد بالرد بعد تهديدات ترامب حيال دعمها للحوثيين

الأحد 16/مارس/2025 - 05:43 م

حذّرت إيران اليوم الأحد، من أنها سترد على أية هجمات بعد أن طالبها ترامب بالتوقف فورا عن دعم الحوثيين في اليمن ملوحا باستخدام "القوة المميتة الساحقة"، حسب ماذكرته قناة فرانس 24.

كما رفضت الجمهورية الإسلامية "إملاءات" واشنطن بخصوص سياستها الخارجية، ودعت إلى "وقف قتل الشعب اليمني" حسب تعبير وزير الخارجية عباس عراقجي.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إن بلاده سترد على أي هجوم يستهدفها، بعد أن حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران من مغبة دعم الحوثيين في اليمن.

وأضاف سلامي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: "إيران لن تشن حربا، لكن إذا هددها أحد، سترد بشكل مناسب وحاسم وقاطع".

ووصف حركة أنصار الله بأنها "حركة ممثلة للشعب اليمني"، مشيرا إلى أنها "تتخذ قراراتها الاستراتيجية بنفسها".

وجاءت الضربات الأمريكية بعد توعد أن الحوثيون باستئناف هجماتهم ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب، والتي شنّوها مرارا طيلة الأشهر الماضية على خلفية الحرب في غزة.