مسئول روسي: الهدنة قد تعطي أوكرانيا فرصة لإعادة التسلح وتنظيم الصفوف

قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، إن روسيا أعربت للولايات المتحدة عن مخاوفها من أن أي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا قد يتيح وقتًا للجيش الأوكراني لإعادة التسليح.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء"تاس" الروسية، اليوم الأحد، فإن أوشاكوف صرح أيضا بأن الجيش الأوكراني يواجه حاليًا "أوقاتًا عصيبة"، لكن "دعوات الغرب وكييف لوقف إطلاق النار نعتبرها في روسيا محاولةً لمنح القوات الأوكرانية استراحة، في ظلّ ظروفها العصيبة".

وتابع المسؤول الروسي "الجيش الروسي يتقدم في جميع الاتجاهات، زفي هذه الحالة، يبدو أن هذا جهد لإتاحة الوقت للجيش الأوكراني لإعادة التسليح وإعادة تنظيم الصفوف"، مضيفًا أن موقف روسيا ومخاوفها بشأن هذه القضية "معروفة للجميع".

يذكر أن الولايات المتحدة وأوكرانيا تتفقان حاليا على بندو اتفاقية استخراج المعادن، والتي بموجبها تكتسب واشنطن حق استخراج المعادن الثمينة من الأراضي الأوكرانية، وبالإضافة إلى ذلك ستتدخل الولايات المتحدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا ودفع روسيا إلى صفقة تضع حدا للنزاع المستعر منذ فبراير 2022.

واستضافت المملكة العربية السعودية جولتين من المحادثات الثنائية خلال الفترة الماضية، حيث عقدت واشنطن وموسكو اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية في الرياض، وبعدها التى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جدة.

