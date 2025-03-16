محافظ المنوفية يتابع انتظام سير العمل بالمركز الصحي العام بشبين الكوم

أجرى اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية لتفقد عدد من المنشآت الطبية والمستشفيات لمتابعة انتظام منظومة سير العمل والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وذلك في إطار ما يقوم به من جولات ميدانية على المستشفيات بنطاق المحافظة للارتقاء بالقطاع الصحي كونه أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بوضعه علي رأس أولويات منظومة العمل.

جاء ذلك بحضور ، الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة ، الدكتور عماد رمضان وكيل مديرية الصحة ، الدكتورة جيهان الشاذلي مدير الإدارة الطبية .

حيث تفقد محافظ المنوفية انتظام العمل بالمركز الصحي العام بشبين الكوم وتابع بنفسه آليات تنفيذ المبادرات الرئاسية ومنها " الأورام السرطانية " ، وغرفة القياسات لمجمع المبادرات وأقسام رعاية الأمومة والطفولة والتطعيمات واطلع علي سجلات المرضي ، واستمع لشرح تفصيلياً عن اّلية العمل وقوة الاطقم الطبية وحجم تردد الحالات ، موجهاً بضرورة توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة.

كما تفقد محافظ المنوفية إنشاءات المبنى الجديد لمستشفى رمد شبين الكوم على مساحة 1000م2بتكلفة 40 مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية بإجمالي 5 أدوار، ومن المقرر أن يضم المبنى الجديد 6 غرف عمليات و18 عيادة متخصصة لأقسام الرمد و35 سرير استقبال داخلي، مشددا علي ضرورة تضافر الجهود وتسريع وتيرة العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المحددة للمساهمة في استيعاب المزيد من الحالات المرضية المتواجدة بالمستشفى والحد من التكدس وتسهيل الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمساهمة في تخفيف آلامهم ومعاناتهم تأكيداً على حقوقهم في الحصول على خدمة طبية أفضل.

وخلال تفقده وجه محافظ المنوفية بضرورة العمل بالتوازى في الاعمال الانشائية وإعداد خطاب بكافة الإحتياجات الطبية وغيرها لعرضها على وزير الصحة لبحث إمكانية توفيرها.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية علي استمرار جولاته الميدانية علي كافة المنشآت الصحية ومستمرون في خدمة المواطن المنوفي والذي سيظل ذات أولوية أولي ضمن منظومة العمل وتلبية مطالبه واحتياجاته بكافة القطاعات الخدمية.