الدوري الإسباني.. ريال بيتيس يقهر ليجانيس في عقر داره

فاز فريق ريال بيتيس على نظيره ليجانيس، بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "البلدي دي بوتاركي"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

احرز خماسية اللقاء الاعب دانيال رابا فى الدقيقتى الـ 29 والـ 45، لصالح فريق ليجانيس، بينما قلب ريال بيتيس الطاولة وسجل ثلاثية جاءت عن طريق اللاعب إيسكو من ضربة جزاء فى الدقيقة الـ 64، وسيدريك باكامبو فى الدقيقة الـ 78، بينما جاء الهدف الثالث عن طريق اللاعب كوتشو هيرنانديز فى الدقيقة الـ 82 من عمر اللقاء.

بهذا لافوز رفع فريق ريال بيتيس رصيده الى النقطة الـ 44 فى المركز السادس، بينما تجمد رصيد ليجانيس عند 27 نقطة فى المركز الـ 18.