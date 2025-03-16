"مايلو" تحصل على رخصة التسجيل الرقمي من هيئة الرقابة المالية

أعلنت "مايلو"، المنصة المالية التابعة لـ"بي تك"، عن حصولها على الموافقة الرسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) لإتمام التسجيل الرقمي الكامل للعملاء، لتصبح من أوائل الشركات التي تقدم هذه الخدمة في مصر. وتعد هذه الخطوة تحولًا نوعيًا في قطاع التمويل الاستهلاكي، حيث تتيح للمستخدمين تجربة رقمية متكاملة تُمكنهم من فتح حساباتهم وتفعيلها والحصول على حد ائتماني خلال دقائق، دون الحاجة إلى التوقيعات الورقية أو الحضور الشخصي.

وأكد محمد خطاب، الرئيس التنفيذي لشركة "مايلو"، أن هذا الإنجاز يعكس رؤية الشركة في تمكين الأفراد والشركات من خلال حلول مالية مبتكرة ومسؤولة، مشيرًا إلى أن "مايلو" تقدم معيارًا جديدًا في قطاع التكنولوجيا المالية، يجمع بين التكنولوجيا المتطورة والتركيز على احتياجات العملاء، مما يسهم في إحداث تغيير جذري في طريقة الوصول إلى الخدمات المالية وتجربتها.

وضمن خطتها التوسعية، أطلقت "مايلو" منصتها الرقمية في صعيد مصر، لتشمل أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان، كما بدأت عملياتها في مدن الدلتا الكبرى مثل طنطا، المنصورة، بنها، دمنهور، والزقازيق، على أن تمتد التغطية إلى القاهرة والإسكندرية بحلول منتصف العام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام "مايلو" و"بي تك" بتقديم حلول تمويل مرنة تلبي احتياجات مختلف الشرائح، وتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء مصر، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية.