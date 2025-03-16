الدورى الإسباني.. تشكيل هجومي من أشبيلية لمواجهة بيلباو

أعلن غارسيا بيميينتا المدير الفنى لفريق أشبيلية، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره أتلتيك بيلباو، وذلك بعد قليل على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.



وجاء تشكيل فريق أشبيلية كالتالي:

حراسة المرمى: أورجان نايلاند.

خط الدفاع: خوسيه انخيل كارمونا، لويك بادي، كيكي سالاس، أدريا بيدروزا.

خط الوسط: لوسيان اجومي، جبريل سو، ساول نيغويز.

خط الهجوم: شيديرا إجوكي، إسحاق روميرو بيرنال، دودي لوكيباكيو.



ويحتل فريق أتلتيك بيلباو المركز الرابع برصيد 49 نقطة، بينما يقع فريق أشبيلية فى المركز التاسع برصيد 36 نقطة.