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الأحد 16 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإسبانى.. بيرينجور وويليامز يقودان بيلباو لمواجهة أشبيلية

بيلباو
بيلباو
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اعلن ايرنيستو فالفيردي المدير الفنى لفريق أتلتيك بيلباو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أشبيلية، وذلك بعد قليل، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق أتلتيك بيلباو كالتالى:
حراسة المرمى: أوناي سيمون.
خط الدفاع: اندوني غوروزابيل، أوناي نونييز، يييراي ألفاريز، انييغو ليكوي، بينيات برادوس.
خط الوسط: ميكيل فيسكا، اوناي غوميز، جوركا جوروزيتا.
خط الهجوم: أليكس بيرينجور، إينياكي ويليامز.
ويحتل فريق أتلتيك بيلباو المركز الرابع برصيد 49 نقطة، بينما يقع فريق أشبيلية فى المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

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