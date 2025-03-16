تفاصيل انهيار عقار في بولاق أبو العلا دون خسائر بشرية

شهدت منطقة بولاق أبو العلا، اليوم الأحد، انهيار عقار خالى من السكان دون وقوع خسائر بشرية، وانتقلت قوات الإنقاذ البرى والإسعاف الى مكان البلاغ.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد حدوث انهيار جزئي بعقار في بولاق أبو العلا، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وقوات الانقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وسيارتى إسعاف إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات.

وتبين حدوث انهيار جزئي داخل عقار خالى من السكان عبارة عن سقوط حوائط داخل العقار دون وقوع أى اصابات، وصادر له قرار إزالة ، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.