مجلس رؤساء الكنائس في حلب ينظم حملة تبرع بالدم بمشاركة مجتمعية واسعة

نظم مجلس رؤساء الكنائس المسيحية في حلب السورية بالتعاون مع مديرية صحة حلب اليوم حملة تبرع بالدم تحت عنوان "لأن قطرة دم تنقذ حياة إنسان" بمشاركة مجتمعية واسعة في كنيستي بيت إيل للأرمن البروتستانت وكاتدرائية النبي الياس للروم الأرثوذكس.

وقد شهدت الحملة إقبالاً كبيراً من المتبرعين، ومنهم القس الدكتور هاروتيون سليميان، رئيس طائفة الأرمن البروتستانت ، حيث توافد شبّان وشابات، رجال وسيدات، حاملين في قلوبهم رسالة التضامن الإنسانيّ، ومجسدين روح المسؤولية المجتمعيّة في أبهى صورها.

ونوه رئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سوريا القس الدكتور هاروتيون سليميان، قائلاً: “مشاركتنا اليوم هي رسالة عن وحدة الدم السوري وتجسيد لدعوتنا للتكافل للنهوض بالوطن رغم كل التحديات”.

وقال القس الدكتور هاروتيون سليميان، رئيس طائفة الأرمن البروتستانت، "اننا نؤمن أن نجاح سوريا في عهدها الجديد يتطلب جهود جامعة وهادفة وعليها اجتمعنا اليوم لنساهم بما لدينا إيمانا بتأثير ما نقدمه للشعب عامة مع الدعوة للتكاتف والتكافل".

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