"محب حبشي" يوجه برفع كفاءة الإضاءة بطريقي بورسعيد دمياط والإسماعيلية

وجه اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بسرعة إعداد دراسة تفصيلية لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من المحاور والطرق بمحافظة بورسعيد، من خلال رفع كفاءة منظومة الإضاءة العامة بها وصيانتها، مع دراسة امكانية استخدام خلايا الطاقة الشمسية وفق أحدث النظم التكنولوجيا.

رفع كفاءة الإضاءة بطريقي بورسعيد دمياط والإسماعيلية

وشدد المحافظ على رفع كفاءة وتطوير منظومة الإضاءة العامة بطريق "بورسعيد - دمياط" حتى منفذ غرب بورسعيد - الجميل سابقًا - وأيضًا فع كفاءة الإضاءة العامة بطريق "بورسعيد- الإسماعيلية" بطول 3 كيلو حتى منفذ الرسوة، على أن تكون أعمال تطوير منظومة الإضاءة على أعلى مستوى ووفقٱ لأحدث النظم المتبعة في هذا المجال، مؤكدا على تقديم كامل الدعم في هذا الشأن بما يحقق سلامة وأمان المواطنين.

يأتي ذلك ضمن خطط تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، وحفاظًا على سلامة وأمان أبناء المحافظة.