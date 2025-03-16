"مدارس جاذبة للطلاب".. وكيل تعليم الشرقية يشدد على الحضور والانضباط

واصل محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة ديرب نجم التعليمية خلال شهر رمضان المبارك.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحازم الأشموني، محافظ الشرقية.

تفقد وكيل الوزارة صباح اليوم، مدرسة صلاح سالم الإعدادية المشتركة، يرافقه أحمد عبد العظيم، مدير عام الإدارة، وعبد الحافظ رمضان، وكيل الإدارة، وشهد طابور الصباح، حيث استمع إلى فقرات البرنامج الإذاعي التي تناولت ذكرى انتصارات العاشر من رمضان وفضل الصيام، وشارك الطلاب تأدية تحية العلم والسلام الوطني.

بعد ذلك، تفقد الفصول الدراسية لمتابعة سير الدراسة ومدى التزام المعلمين بالتعليمات الوزارية، كما راجع موقف الكثافات الطلابية والعجز والزيادة في هيئة التدريس. وأكد على ضرورة تطبيق التقييمات الأسبوعية بحيث تكون جزءًا من الحصة الأولى، بينما تُخصص الحصة الأخيرة للاختبارات الشهرية على مدار الأسبوع.

وخلال جولته، ناقش وكيل الوزارة الطلاب حول ما تم دراسته من المناهج، وحثهم على الانتظام في الحضور، مؤكدًا أهمية مبادرة "ساعة خير" لطلاب الشهادة الإعدادية، كما شدد على ضرورة الحفاظ على الأثاث المدرسي وتجميل الفصول، لضمان بيئة تعليمية محفزة وجاذبة.

كما أصدر تعليماته بضرورة تفعيل الأنشطة التربوية، الرياضية، الثقافية والفنية، ورعاية الموهوبين في مختلف المجالات، مع متابعة نسب حضور الطلاب بانتظام، وعقد الاختبارات الشهرية وفق الجداول المعلنة.

كما شدد وكيل الوزارة على متابعة الإشراف اليومي داخل المدارس، لضمان تنظيم حركة الطلاب في الفناء وأثناء النزول من الفصول وخلال الفسحة، ومنع التكدس، إضافة إلى متابعة أمن البوابات والتأكد من إغلاقها بعد طابور الصباح، وضمان مغادرة جميع الطلاب بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وفي ختام جولته، أكد "رمضان" على أهمية الالتزام بمواعيد الدراسة خلال شهر رمضان، مع ضرورة جعل المدرسة بيئة جاذبة للطلاب، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.