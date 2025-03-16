ديربى لندن.. أرسنال يتقدم على تشيلسى فى الشوط الأول

تقدم فريق آرسنال على نظيره تشيلسى، بهدف دون رد، فى الشوط الأول من "ديربى لندن"، المقام بينهما الان على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز هدف الشوط الأول اللاعب ميكيل ميرينو فى الدقيقة الـ 20 من عمر اللقاء.

سيطر فريق ارسنال على بعض مجريات الشوط الأول، وترجم سيطرته على الكرة بتسجيل هدف الشوط الأول.

ودخل فريق ارسنال اللقاء يتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: ويليام ساليبا -جابرييل - جورين تيمبر - ميليس لويس سكيلي.

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - توماس بارتي.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي - ليونارد تروسارد - ميرينو .

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: ويسلي فوفانا، بنوا بدياشيلي، ليفي كولويل.

خط الوسط: مارك كوكوريلا، إنزو فرنانديز، مويسيس كايسيدو، رييس جيمس.

خط الهجوم: كريستوفر نكونكو، بيدرو نيتو، جادون سانشو.

ويحتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، فيما يتواحد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 49 نقطة.