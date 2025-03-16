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الأحد 16 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق بمخلفات قمامة داخل مصنع في العبور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق مخلفات وقمامة إنتاج أحد المصانع بالمنطقة الصناعية في العبور دون خسائر بشرية، وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق فوق سطح إحدى المصانع بالمنطقة الصناعية في العبور.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق وتبين نشوب حريق في مخلفات وقمامة الإنتاج، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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