ضحكة ترامب الحقيقية تذهل الجميع

تسبب مقطع فيديو قديم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مفاجأة كبيرة بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن سمعوا "ضحكته الحقيقية" لأول مرة.



المقطع يعود إلى عام 2017 من برنامج Celebrity Apprentice، حيث كان ترامب يتنقل في سيارة فورمولا 1 في شوارع مانهاتن مع بطل العالم السابق في الفورمولا 1 ماريو أندريتي. وعند انتهاء الجولة، انفجر ترامب في ضحكة عفوية جعلت العديد من المشاهدين يعلقون بأنها كانت "الضحكة العفوية" الوحيدة التي سمعوها منه.

المشاهدون الذين شاهدوا الفيديو عبر الإنترنت أشاروا إلى أنهم "لم يسبق لهم أن شاهدوا ترامب يضحك بهذه الطريقة"، معلقين على كيفية تأثير الضحكة الحقيقية على شخصيته العامة التي كثيرًا ما اتسمت بالجدية.

ورغم أن العديد من تصريحاته الشهيرة لم تكن تثير الضحك، إلا أن هذا الفيديو قدم لحظة إنسانية غير معتادة له.

ظهور هذا الفيديو، ظهرت العديد من التعليقات على الإنترنت التي تمنت لو أن ترامب يظهر هذه الجوانب العفوية أكثر.

كما أن المقارنة بين تمثيله في الفيديو وصدقه في تلك اللحظة قد ألهمت الكثير من النقاشات حول تصرفات الرئيس الذي شهد العديد من التغيرات منذ أن تولى منصب الرئيس الأمريكي.

يذكر أن هذا الفيديو يعود لحقبة ما قبل توليه الرئاسة، حيث أظهر ترامب في ذلك الوقت شخصية أكثر استرخاءً، مقارنة بما أصبح عليه بعد أن دخل البيت الأبيض وأطلق سلسلة من القرارات المثيرة للجدل خلال فترتيه الرئاسيتين.

"techin" تسبب مقطع فيديو قديم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مفاجأة كبيرة بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن سمعوا "ضحكته الحقيقية" لأول مرة.

المقطع يعود إلى عام 2017 من برنامج Celebrity Apprentice، حيث كان .ترامب تنقل في سيارة فور مورملا في شوارع مانهاتنن بطل العالم السابق في الفورمولا 1 ماريو أندريتي. وعند انتهاء الجولة، انفجر في ضحكة عفوية جعلت العديد من المشاهدين يعلقون بأنها كانت "الضحكة العفوية" الوحيدة التي سمعوها منه.

المشاهدون الذين شاهدوا الفيديو عبر الانتر نت أشاروا إلى أنهم "لم يسبق لهم أن شاهدوا ترامب يضحك بهذه الطريقة"، معلقين على كيفية تأثير الضحكة الحقيقية على شخصيته العامة التي كثيرًا ما اتسمت بالجدية.

ورغم أن العديد من تصريحاته الشهيرة لم تكن تثير الضحك، إلا أن هذا الفيديو قدم لحظة إنسانية غير معتادة له.

https://www.youtube.com/watch?v=YnxyvwH0wn4