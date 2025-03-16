"تعليم الشرقية" توجه بتفعيل كراسة الحصة كأداة لتقييم مستوى الطلاب

قام محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، بزيارة مدرسة الدكتور محمد عبد المنعم علي سليم الثانوية بإدارة ديرب نجم التعليمية، للاطمئنان على سير الدراسة ومدى الالتزام بالتقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية.

وجاءت الزيارة استكمالًا لجولات مدير تعليم الشرقية الميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية خلال شهر رمضان،

تفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية وتابع حضور الطلاب والتزام المعلمين بالتعليمات الوزارية، مشددًا على ضرورة الالتزام بمواعيد الدراسة خلال شهر رمضان.

كما وجه بتفعيل كراسة الحصة كأداة لتقييم مستوى الطلاب، مع التأكيد على إجراء التقييمات الأسبوعية في الحصة الأولى والاختبارات الشهرية في الحصة الأخيرة.

كما أكد "رمضان" ضرورة متابعة الأنشطة التربوية والفنية والثقافية، مشددًا على أهمية توفير بيئة تعليمية جاذبة تساعد الطلاب على التفوق والإبداع.

وفي ختام جولته، شدد وكيل الوزارة على ضرورة ضبط الحضور والانضباط داخل المدارس، مع تكليف الإدارات التعليمية بمتابعة الإشراف اليومي وأمن البوابات المدرسية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة.