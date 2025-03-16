"تعليم الشرقية" توجه بجعل التقييمات الأسبوعية جزءًا ثابتًا من الحصة الأولى

واصل محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، جولاته الميدانية المفاجئة خلال شهر رمضان المبارك لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحازم الأشموني، محافظ الشرقية.

شملت جولته التفقدية مدرستي الشهيد رمضان سعيد محمد صفوت الابتدائية والدكتور محمد عبد المنعم علي سليم الثانوية بإدارة ديرب نجم التعليمية، بحضور الأستاذ أحمد عبد العظيم، مدير عام الإدارة، والأستاذ عبد الحافظ رمضان، وكيل الإدارة.

حرص "رمضان" على استقبال الطلاب قبل بداية طابور الصباح، وحثهم على الحضور المبكر، كما شاركهم تأدية تحية العلم واستمع إلى البرنامج الإذاعي الذي تضمن فقرات عن شهر رمضان المبارك. ثم تفقد الفصول الدراسية لمتابعة سير العملية التعليمية ومدى التزام المعلمين بالتعليمات الوزارية، إلى جانب متابعة كثافات الفصول، العجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية التقييمات الأسبوعية، حيث أوصى بأن تكون جزءًا ثابتًا من الحصة الأولى، بينما تجرى الاختبارات الشهرية خلال الحصة الأخيرة، مع تشكيل لجان متابعة لضمان تنفيذ هذه التقييمات بانتظام.

كما ناقش الطلاب حول المناهج الدراسية، مؤكدًا ضرورة الانتظام في الحضور وعدم الغياب، ووجه بضرورة تفعيل الأنشطة التربوية والثقافية والفنية، ورعاية الموهوبين. كما أصدر تعليماته بمتابعة الإشراف اليومي داخل المدارس أثناء الفسحة وأثناء نزول الطلاب من الفصول، ومراقبة أمن البوابات المدرسية لضمان سلامة الطلاب.