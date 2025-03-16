حملات تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز في المنيا

شنت مديرية التموين بالمنيا، حلات تموينية مكثفة للرقابة على الأسواق والمخابز بالمنيا واسفرت الحملة عن تحرير 64 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على الأسواق، والمحال التجارية، والمخابز، والمطاعم، والمنافذ، وذلك للتصدي للمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومدى توافرها خلال شهر رمضان المبارك.

هذا واعلنت محافظة المنيا عن استمرار الحملات التموينية على مدار شهر رمضان لضبط الأسواق، والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بأسعارها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان توفير السلع للمواطنين بالجودة والأسعار المناسبة.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 50 مخالفة في مجال المخابز البلدية، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، تصرف دقيق بلدي مدعم ، بيع أزيد من السعر الرسمي المعلن، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم وجود ميزان سليم بالمخبز، مخالفة تعليمات التشغيل، عدم الإعلان عن لوحة التعليمات، عدم نظافة أدوات العجين، عدم إعطاء بون صرف، عدم وجود سجل الزيارات.

وفي مجال الأسعار والأسواق، أشار وكيل الوزارة إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 14 مخالفة، حيث تم ضبط لحوم مجمدة بدون بيانات، تحرير محضرين لإدارة منشأة بدون ترخيص، وتحرير (6) محاضر عدم إعلان عن الأسعار، (4) محاضر عدم حمل شهادة صحية.