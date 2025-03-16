الرئيس التنفيذي لـ"القابضة للصناعات الغذائية" يتفقد مصنع الطابية بالإسكندرية

قام الدكتور المهندس علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بزيارة تفقدية لمصنع الطابية التابع لشركة قها للأغذية المحفوظة بمحافظة الإسكندرية. تهدف الزيارة إلى الوقوف على جودة الإنتاج ومتابعة سير العملية الإنتاجية والتأكد من المخزون الاستراتيجي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالمتابعة المستمرة لعمليات الإنتاج في الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بهدف تقديم أجود المنتجات والسلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين.

ويضم مصنع الطابية 3 خطوط انتاج بطاقة إجمالية 27 طن موزعة كالتالي: خط انتاج الصلصة 9 أطنان، خط انتاج المربي بأنواع مختلفة 9 أطنان، خط انتاج العصائر أطعمة مختلفة 9 أطنان.

رافق الدكتور علاء ناجي خلال جولته الدكتور سعيد الدليل، الرئيس التنفيذي لشركة قها للأغذية المحفوظة، واللواء محمد المحروقي، العضو المنتدب لشؤون الصناعات الغذائية بالشركة القابضة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء قطاعات الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكد الدكتور علاء ناجي أن هناك خطة متكاملة لتطوير المصانع تشمل تحديث الآلات وخطوط الإنتاج لزيادة الطاقة الإنتاجية وتقليل الفاقد خلال التصنيع، وتوفير أحدث التقنيات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

و أشاد بجهود العاملين في مصنع الطابية، مؤكدًا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستواصل تقديم الدعم الكامل لتطوير قطاع الصناعة الغذائية وتعزيز القدرة الإنتاجية بما يحقق التوازن في الأسواق ويخدم مصالح المواطنين.

جدير بالذكر أن شركة قها للأغذية المحفوظة تمتلك مصنعين، هما مصنع المركزات بقها ومصنع الطابية بالإسكندرية، بالإضافة إلى نحو 21 منفذ بيع مباشر للمستهلكين في محافظات القاهرة، القليوبية، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، الإسماعيلية، بورسعيد، ودمياط.