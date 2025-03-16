"تعليم الشرقية" يحتفل بيوم اليتيم لطلاب التعليم الفني الزراعي

شهد محمد رمضان، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، فعاليات احتفال التعليم الفني الزراعي بالمديرية بيوم اليتيم لعام 2025، والذي نظمته إدارة التعليم الفني الزراعي على مستوى المديرية، بمسرح مدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية.

وجاء ذلك تحت رعاية محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية

حضر الاحتفالية أيمن الشوربجي، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، وحمدي عبد الرحيم، مدير إدارة التعليم الفني الزراعي، إلى جانب مديري مدارس التعليم الفني الزراعي بالمديرية.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة الأستاذ محمد رمضان غريب، الذي أكد خلالها أن رعاية وكفالة اليتيم مسؤولية مجتمعية لما لها من منزلة عظيمة، مشددًا على أهمية التراحم والتكافل لنشر روح المحبة والتسامح بين الجميع.

وأعرب وكيل أول الوزارة عن سعادته بالتواجد وسط الطلاب والطالبات الأيتام، مشيرًا إلى حرص مديرية التربية والتعليم على تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لهم. كما قام بتكريم جميع الطلاب والطالبات، تقديرًا لهم وتشجيعًا على تحقيق النجاح والتميز.