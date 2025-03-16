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الأحد 16 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الحب ينقذ علي السبع من مصير مظلم في ختام مسلسل أثينا

أثينا
أثينا
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شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل  أثينا، اختطاف صلاح يزن والد مروان له داخل المستشفى النفسي الذي يديره، حيث كان يحاول حقنه بمادة مخدرة للسيطرة عليه وحبسه مثل والدته، لكن مروان ينجح في التغلب على معاونيه وتهديد والده حتى تمكن من الخروج من المستشفى ممسكًا بوالده، حيث يجتمع أبطال المسلسل لإقناعه بترك والده وألا يستسلم لتلاعب أثينا، وفي حين يتهمهم مروان بعدم فهم الضغوط التي عانى منها، تتمكن داليدا التي تحبه من تهدئته حتى يترك والده.

ويؤدي علي السبع دور مروان الطالب الجامعي الذي يحب صديقته مي الزيني ويخفي عن الجميع أن والدته تعالج نفسيا في الخارج، بينما والده طبيب نفسي فاسد يملك مستشفى ويستخدم أدوية منتهية الصلاحية في علاج المرضى.

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جيدا منصور، جنا الأشقر، دونا إمام، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

أثينا الحلقة الاخيرة علي السبع ريهام حجاج