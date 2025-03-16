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الأحد 16 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تفاصيل إصابة 13 عاملا في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 13 عامل، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة  بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام قرية السوبي بمحور سمالوط، شمال مدينة المنيا، وعلى الفور انتقلت الجهزة المنية وسيارات الإسعاف الى موقع الحادث  وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء مجدى سالم مدير امن المنيا بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمحور سمالوط غرب، وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث وتبين إصابة 13 عاملا وعاملة بينهم 9 عاملات و4 عمال مقيمين بمركزي سمالوط ومطاي.وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.

هذا وكانت محافظة  المنيا  قد اعلنت عن  تفعيل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 الذى يحظر استخدام سيارات ربع النقل (البيك اب) فى نقل المواطنين والإسراع فى الانتهاء من منظومة استبدال البيك اب بميكروباص كوسيلة آمنة ومريحة للمواطنين.

ويقوم  رؤساء المراكز وكافة الجهات المعنية بمحافظة المنيا بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف والطرق السريعة والصحراوية وداخل المدن لمنع استخدام سيارات البيك أب فى نقل الركاب لعدم تعرضهم للخطر والحد من حوادث الطرق التى ينجم عنها العديد من الإصابات و الوفيات وخاصة بين أهالى القرى والعمالة غير المنتظمة والمتاجرة بحياتهم و المغامرة بأرواحهم.

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