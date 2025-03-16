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الأحد 16 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مطران سمالوط يدشن كنيسة جديدة في قريبة طيبة بسمالوط

جانب من الصلوات
جانب من الصلوات
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دشن اليومK الأنبا بڤنوتيوس مطران سمالوط كنيسة جديدة باسم القديس يوسف البار بقرية طيبة سمالوط. 

هذه الكنيسة تشغل المساحة الكلية للطابق الأول بمبنى الخدمات التابع لكنيسة القديسة العذراء مريم بقرية الطيبة.

هذا المبنى الضخم والمكون من سبعة طوابق على مساحة ١٠٠٠ متر مربع، يقدم خدمات رعوية متعددة، ويضم قاعتين للمناسبات ومسرح وحضانة كبرى بالإضافة إلى فصول للتربية الكنسية وأغراض خدمية أخرى متنوعة.

جدير بالذكر أن كنيسة القديسة العذراء مريم بالطيبة قد سبق تدشينها عام ٢٠١٥.م وهي ضمن أربعة كنائس تخدم قرية الطيبة، ترعى الكنيسة ٥٠٠ أسرة مسيحية بتعداد ٣٠٠٠ نسمة تقريباً، إحتشد الشعب بالكنيسة منذ الصباح الباكر لحضور هذا اليوم التاريخي والهام.

 

أسرة مسيحية الأنبا بڤنوتيوس مطران سمالوط القديسة العذراء مريم القديس يوسف كنيسة القديس مطران سمالوط