في اجتماعه برؤساء المدن.. محافظ الدقهلية يعلن عن مسابقة لأفضل مركز ومدينة

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعا برؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.

واعلن " مرزوق "عن اجراء مسابقة بين مراكز ومدن المحافظة لتحديد افضل مركز في مستوى نظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة، وفي حسن أداء شركات النظافة، ودهان البلدورات وترميم الأرصفة والشوارع ونظافة الحمامات العمومية، بالاضافة إلى جاهزية معدات وسيارات النظافة، ويتم صرف مبلغ مالي كبير لصاحب المركز الأول، على أن يتم صرفه على رفع كفاءة الخدمات بالمركز.

وأكد محافظ الدقهلية أنه حان الوقت للتقييم النهائي لأداء رؤساء المراكز والمدن، ومن لا يستطيع العمل بجهد واخلاص وتفاني ليس له مكان في الجهاز التنفيذي، وشدد لرؤساء المدن أن جميعهم مسئولين مسئولية كاملة عن كل كبيرة وصغيرة داخل نطاقهم وتتم محاسبتهم بناءا على أدائهم في كل الملفات وعلى كافة المستويات والقطاعات.

واضاف مرزوق، أنه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، السعي الدائم لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مشددا على الإسراع في الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء والتقنين لواضعي اليد على أراضي الدولة، مع تكثيف الجهود لمتابعة المتغيرات المكانية والتصدي لكافة المخالفات، كما أكد على أهمية استمرار العمل الميداني خاصة خلال شهر رمضان، بهدف التيسير على المواطنين، مع متابعة رؤساء الوحدات المحلية لملف النظافة بشكل دوري.

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة تحصيل مستحقات الدولة، مع التحذير من تراكم القمامة بها حفاظًا على الصحة العامة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، كما شدد على استمرار الحملات التموينية، لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع للمواطنين.

كما شدد على إزالة الإشغالات من الشوارع والميادين لتيسير الحركة المرورية، ودفع العمل في ملف الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين.