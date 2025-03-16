مجلسُ شئون الدراسات العُليا والبحوث والعَلاقات الثَّقافيَّة بجامعة الفيوم يَعقِـدُ جلســتَهُ رقم 213

تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيسِ الجامعة، عقدَ مجلسُ شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم جلستَهُ رقم (213)، برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن؛ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، وبحضور السّادة أعضاء المجلس الـمُوقَّـر، اليومَ الأحد الموافق 16 مارس 2025م، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزيَّة في الحرم الجامعي.

في بداية الاجتماع رحَّبَ الدكتور عرفه صبري بأعضاءِ الـمَجلس، وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل بعضِ الدرجات العلميَّة؛ عَدَدُها (41) ماجستير، و(24) دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

هذا، وقد ناقش المجلس التَّعديلاتِ المقترحةَ على لائحة الدراسات العليا (بنظام الساعات المعتمدة) بكلية الصَّيدلة في ضوء تقرير لجنة قطاع الدراسات الصّيدليَّة بالمجلس الأعلى للجامعات، ثمَّ تمَّتْ مُناقشةُ الموضوعاتِ الـمُدرَجَةِ في جدول الأعمال الَّتي تخصُّ قطاعَ الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.