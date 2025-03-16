ads
الأحد 16 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سيف الجزيرى يغادر القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب التونسى

سيف الجزيرى
سيف الجزيرى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

غادر القاهرة صباح اليوم الأحد، التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متجهاً إلى بلاده للانتظام في معسكر منتخب تونس استعداداً لخوض مباراتي ليبيريا ومالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.
ويلتقي المنتخب التونسي مع ليبيريا على ملعب الأخير يوم 19 مارس الجاري، على أن يستضيف نظيره مالاوي يوم 24 من نفس الشهر في تونس.

وكان  الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد عقب خوض مباراة سموحة في كأس مصر.
ويستأنف الزمالك تدريباته غداً  الاثنين على ملعب النادي، استعداداً للقاء الجونة المقرر له يوم الأربعاء المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.

وفاز فريق الزمالك على سموحة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض إلى الدور نصف النهائي ليواجه سيراميكا كليوباترا.

سيف الجزيري الجزيري الزمالك منتخب تونس بطولة كأس العالم التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم