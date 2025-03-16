عودة بعثة الأولمبياد الخاص المصري من تورين بعد إنجاز تاريخي

غادرت في الرابعة مساءا بتوقيت ميلان، بعثة الأولمبياد الخاص المصري مدينة تورين الإيطالية متجهة إلى القاهرة، بعد مشاركتها الناجحة في الألعاب العالمية الشتوية التي اختُتمت أمس، السبت.

حقق ابطال الاولمبياد الخاص المصري انجازات في تلك الالعاب حيث حقق اللاعب محمد النقاش الميدالية الذهبية في سباق 100 متر رجال لتزلج اختراق الضاحية بينما حصلت اللاعبة رضوى أبو سريع على الميدالية البرونزية في سباق 100 متر سيدات لتزلج اختراق الضاحية ، فضلا عن تحقيق انطوان سعد الميدالية البرونزية في سباق التزلج المتعرج علي الثلج ليرتفع إجمالي الميداليات إلى ثلاث ميداليات.

بينما حقق منتخب الجري علي الثلج مراكز متقدمة في اولي تقسيمات المسابقات حيث حقق اللاعب محمود اليهواشي المركز الخامس والمركز السادس بينما حققت ايمان الشافعي مركزين السادس ، بينما حقق فريق التزلج علي الثلج مرامز متقدمة حيث حققت اللاعبة نورهان عثمان مركزين الخامس والسابع بينما حقق انطوان مركز سادس بالاضافة الي الميدالية البرونزية ، وحقق رضوة ابوسريع مركز رابع بالاضافة الي الميدالية البرونزية ، بينما حقق محمد النقاش الميدالية الذهبية.

وأعرب الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة المصرية عن فخره بالإنجازات المحققة، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها مصر في رياضة تزلج اختراق الضاحية والتزلج على الثلج، مما يجعل هذه الميداليات إنجازًا تاريخيًا يُضاف إلى سجل مصر في الأولمبياد الخاص.

وأكد "تهامي" أن هذه النجاحات تعكس الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني خلال فترة الإعداد، وتظهر قدرة المصريين على التميز في مختلف الرياضات.

ضمت البعثة المصرية 6 لاعبين ويتكون منتخب تزلج اختراق الضاحية من محمد أيمن محمد عبد العظيم، رضوة محمد سعيد محمد ومنتخب الجري على الثلج من محمود البهواشي، إيمان محمد شافعي ومنتخب التزلج على الثلج من أنطوان ماجد سمير، نورهان عثمان محمد عبد المنعم.

وكانت اختتمت الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص في تورين أمس بحفل ختامي شهد أجواء احتفالية، حيث عرضت فقرات فنية وثقافية عكست التراث الإيطالي، وسط حضور ومشاركة واسعة من الوفود الرياضية من مختلف دول العالم.