الدورى الإيطالى.. فينيزيا ينجح فى خطف نقطة من نابولى

انتهى لقاء فريق فينيزيا ونظيره نابولى بالتعادل السلبى بدون اهداف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "استاد بير لويجي بينزو"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات اللقاء، وفشل كل منهم فى ترجمة سيطرته على الكرة بتسجيل أى أهداف، فيما فشلا كل منهم فى فرضأسلوب لعبه على الآخر.

هذا التعادل أضاف نقطة لكل فريق، ليصبح رصيد نابولى 61 نقطة جعلته يتناصف الصدارة مع إنتر، بينما اصبح رصيد فينيزيا 20 نقطة أبقته فىالمركز قبل الأخير من ترتيب الدورى الإيطالى.

