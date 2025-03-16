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الأحد 16 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الجمعة.. مصطفى حجاج يحيي سهرة رمضانية غنائية مميزة

الفنان مصطفى حجاج
الفنان مصطفى حجاج
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يستعد النجم مصطفى حجاج لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الجمعة 21 مارس الجاري، بأحد المولات الشهيرة في التجمع الخامس، في ليلة رمضانية مليئة بالطرب والاحتفال.

ومن المتوقع أن يقدم حجاج باقة من أجمل أغانيه التي حققت نجاحًا واسعًا، مثل "خطوة"، "يا منعنع"، "هتزهزه"، و"أنا ابن مصر"، إلى جانب مفاجآت خاصة لجمهوره، وسط أجواء مميزة تتناسب مع أجواء الشهر الكريم.

وتشهد حفلات رمضان إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث ترفع شعار "كامل العدد" في كل سهرة، ما يجعل هذه الليلة فرصة رائعة لمحبي مصطفى حجاج للاستمتاع بأجواء رمضانية ساحرة على أنغام الموسيقى والغناء.

وقد استضافت خلال الأيام الماضية عددًا من الحفلات الناجحة، حيث أحيا النجم محمد فؤاد سهرة غنائية مميزة شهدت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، كما قدم النجم أحمد شيبة حفلًا استثنائيًا تميز بأجوائه الحماسية، وسط حضور جماهيري كبير. 

ومن المتوقع أن تستمر الخيمة في استضافة نجوم الغناء خلال شهر رمضان، لتقديم ليالٍ فنية ساحرة تجمع بين الطرب الأصيل والأجواء الاحتفالية المميزة.

مصطفى حجاج التجمع الخامس حفلات رمضان الطرب الأصيل