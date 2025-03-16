وزير الشباب يبحث مع اتحاد الاسكواش واللاعبين خطط التطوير ودعم الأبطال

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش وعدد من اللاعبين، بحضور الدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية بالوزارة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

ياتي هذا في إطار دعم الرياضات الفردية وتعزيز مكانة مصر الريادية عالميًا في الإسكواش،

ناقش الاجتماع خطط تطوير رياضة الإسكواش في مصر، وآليات دعم اللاعبين الناشئين والمتميزين، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز البنية التحتية للعبة، ورفع مستوى الكوادر الفنية والإدارية. كما تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه لاعبي الإسكواش المصريين وسبل تذليلها لضمان استمرار تفوقهم في المحافل الدولية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال الاجتماع حرص الوزارة على تقديم كل أشكال الدعم للاتحادات الرياضية، مشددًا على أن رياضة الإسكواش تمثل نموذجًا مشرفًا للنجاحات الرياضية المصرية، حيث تواصل مصر تصدر التصنيفات العالمية في هذه اللعبة.

من جانبه، أعرب رئيس اللجنة العلمية عن أهمية تكامل الجهود بين الوزارة والاتحاد لتطوير استراتيجيات التدريب، والارتقاء بالمستوى البدني والفني للاعبين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من البرامج التأهيلية لضمان استمرار ريادة مصر في الإسكواش.

واختتم الاجتماع بتأكيد الجميع على ضرورة العمل المشترك لتحقيق المزيد من الإنجازات، وتعزيز مكانة مصر كقوة رياضية عالمية في رياضة الإسكواش.