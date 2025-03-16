مدير تعليم الشرابية يتفقد سير امتحانات شهر مارس بالمدارس

قام أشرف فرغلي، مدير عام الإدارة، اليوم الأحد، بجولة تفقدية لمتابعة انتظام الدراسة في مدرسة المنصورية للتعليم الأساسي.

وكان في استقباله ريهام سامي، مديرة المدرسة، حيث تفقد الفصول الدراسية واطلع على مستوى الطلاب ومدى تفاعلهم مع المعلمين داخل الفصول. كما تابع سير امتحانات شهر مارس للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، واطمأن على مستوى الورقة الامتحانية ومدى توافقها مع المنهج الدراسي، موجهًا الطلاب بضرورة التركيز والمراجعة الجيدة لتحقيق أفضل النتائج.

وأشاد مدير عام الإدارة بجهود إدارة المدرسة وهيئة التدريس، مثمنًا دورهم في تحقيق الانضباط والالتزام داخل المدرسة. وفي ختام زيارته، وجه الشكر لمديرة المدرسة وفريق العمل على تفانيهم في أداء مهامهم، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف العملية التعليمية.