ads
الأحد 16 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدير تعليم الشرابية يتفقد سير امتحانات شهر مارس بالمدارس

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قام أشرف فرغلي، مدير عام الإدارة، اليوم الأحد، بجولة تفقدية لمتابعة انتظام الدراسة في مدرسة المنصورية للتعليم الأساسي.

وكان في استقباله ريهام سامي، مديرة المدرسة، حيث تفقد الفصول الدراسية واطلع على مستوى الطلاب ومدى تفاعلهم مع المعلمين داخل الفصول. كما تابع سير امتحانات شهر مارس للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، واطمأن على مستوى الورقة الامتحانية ومدى توافقها مع المنهج الدراسي، موجهًا الطلاب بضرورة التركيز والمراجعة الجيدة لتحقيق أفضل النتائج.

وأشاد مدير عام الإدارة بجهود إدارة المدرسة وهيئة التدريس، مثمنًا دورهم في تحقيق الانضباط والالتزام داخل المدرسة. وفي ختام زيارته، وجه الشكر لمديرة المدرسة وفريق العمل على تفانيهم في أداء مهامهم، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف العملية التعليمية.

الفصول الدراسية الورقة الامتحانية امتحانات شهر مارس تعليم الشرابية