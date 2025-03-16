جامعة أسيوط الأهلية تُنظم دورة رمضانية في كرة القدم الخماسية بمشاركة 32 فريقًا

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، انطلقت فعاليات الدورة الرمضانية الرياضية في كرة القدم الخماسية، التي تنظمها الجامعة الأهلية بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، خلال الفترة من 15 إلى 20 مارس، على ملاعب جامعة أسيوط الأهلية، تحت إشراف الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشؤون الأكاديمية، والأستاذ مصطفى حسن أمين عام الجامعة، وإدارة رعاية الشباب، وبحضور الدكتورة شرين عبد الغفار مدير برامج كلية الألسن، ومشاركة 32 فريقًا يضم أعضاء هيئة التدريس والطلاب من مختلف كليات الجامعة الأهلية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن هذه الدورة تهدف إلى غرس روح التنافس الرياضي بين الطلاب، وتعزيز قيم الود والتعاون بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بما يسهم في خلق بيئة جامعية إيجابية قائمة على التفاعل والمشاركة، مشيرًا إلى كما أشار إلى أن تنظيم الدورة الرمضانية يأتي في إطار دعم الجامعة للأنشطة الرياضية التي تسهم في بناء شخصية الطالب على المستويين البدني والنفسي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وضمن رؤية مصر 2030 الهادفة إلى بناء الإنسان.

من جانبه، أوضح الدكتور نوبي محمد حسن أن جامعة أسيوط الأهلية تمتلك مجموعة من الملاعب المجهزة وفق المعايير الرياضية، مما يسهم في تنظيم الدورة بشكل مميز، متمنيًا التوفيق لجميع الفرق المشاركة.

وأضاف أن الجامعة تحرص على توفير بيئة رياضية متكاملة لطلابها، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، لما لها من دور أساسي في تنمية مهاراتهم وبناء شخصياتهم، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تُسهم في تعزيز الروابط بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وترسخ قيم المنافسة الشريفة والعمل الجماعي.

