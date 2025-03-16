«الرعاية الصحية» تطلق الدورة الرياضية الرمضانية بمشاركة العاملين بالمحافظات|صور

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدورة الرمضانية الرابعة للعاملين، والتي تشهد هذا العام مشاركة المحافظات في المنافسات الرئيسية لأول مرة، حيث يجتمع العاملون من المقر الرئيسي للهيئة وفروعها في محافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والسويس في منافسات موحدة على مستوى الهيئة، في خطوة تهدف إلى تعزيز روح العمل الجماعي والارتباط المؤسسي بين العاملين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن هذه الدورة تعكس رؤية الهيئة في الاستثمار في رأس المال البشري، حيث تعد الرياضة والعمل الجماعي أحد أهم ركائز بناء بيئة عمل إيجابية ومحفزة، مشيرًا إلى أن توسيع نطاق المشاركة هذا العام يعزز أواصر التواصل بين العاملين في مختلف المحافظات، ويخلق بيئة تنافسية صحية تدعم الابتكار والتميز.

وأضاف السبكي، أن فعاليات الدورة تتنوع بين كرة القدم، وتنس الطاولة، والبادل، بالإضافة إلى مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم لأبناء العاملين، والتي تأتي في إطار حرص الهيئة على دعم القيم الدينية، وتشجيع النشء على حفظ القرآن الكريم، وإبراز النماذج المتميزة بين أبناء العاملين.

وأشار، إلى أن الدورة الرمضانية ليست مجرد فعالية رياضية، بل هي جزء من استراتيجية الهيئة الشاملة لخلق بيئة عمل أكثر حيوية وإيجابية، وتعزيز الصحة النفسية والبدنية للعاملين، مؤكدًا أن الاهتمام بتنمية الموارد البشرية لا يقتصر فقط على الجانب المهني، بل يشمل أيضًا الأنشطة الترفيهية والثقافية التي تعزز من توازن الحياة العملية والشخصية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الدعم المعنوي للعاملين يمثل أولوية قصوى داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث تسعى الهيئة باستمرار إلى توفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة تعزز من الأداء الوظيفي والروح المعنوية، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به إدارة الدعم المعنوي ورضاء العاملين في إطلاق المبادرات التي تعزز الولاء المؤسسي وتدعم العاملين في مختلف مواقعهم.

واختتم الدكتور أحمد السبكي، بالتأكيد على أن الهيئة مستمرة في إطلاق المبادرات التي تدعم العاملين، وتوفر لهم بيئة عمل إيجابية ومحفزة على العطاء والإبداع، مؤكدًا أن هذه الجهود تنعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

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