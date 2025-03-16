طريقة تحضير الخروب في المنزل

يعد الخروبل من المشروبات الرمضانية الشهيرة ،ونقدم لكم طريقة تحضير الخروب الصحية بخطوات بسيطة، نقدم لك المقادير التي تكفي لتحضفيير الخروب لثمانية أشخاص في ما يأتي:
1. المكونات اللازمة
تحتاج إلى المكونات الآتية:
كأسين من الخروب المجروش.
أربع كؤوس من الماء.
2. طريقة عمل الخروب
لتحضير مشروب الخروب الشهي اتبع الخطوات الآتية:
ضع الخروب في وعاء عميق على نار متوسطة.
قم بإضافة الماء إلى المزيج ودعه يغلي لمدة 2- 3 دقائق تقريبًا.
أبعد القدر عن النار وقم بإطفائها واتركه يبرد من ثم ضعه في البراد لعدة ساعات.
استخدم المصفاة أثناء سكب الخروب في الأكواب وضع فيه بعضًا من مكعبات الثلج.