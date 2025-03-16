مدير تعليم القاهرة تستمع لشكاوى المعلمين.. وتوجه بتذليل العقبات

واصلت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جولاتها الميدانية المكثفة لليوم الثاني على التوالي، لمتابعة انتظام الدراسة بإدارة المرج التعليمية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحرصًا على متابعة تنفيذ التعليمات وضمان بيئة تعليمية منضبطة،

بدأت الجولة بزيارة مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية، حيث تفقدت سير العملية التعليمية داخل الفصول، واطلعت على التقييمات الأسبوعية، مشددة على ضرورة متابعة غياب الصفوف الأولى ورفع الرواكد.

بعد ذلك، انتقلت إلى مدرسة الغرفة التجارية الأمريكية الرسمية لغات، حيث تفقدت أعمال الصيانة، مؤكدة على سرعة الانتهاء منها لضمان بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

كما تابعت جولتها بزيارة مدرسة قاسم أمين الابتدائية الصباحية، وحرصت على متابعة مستوى الطلاب في الصفوف الأولى، خاصة في مهارات القراءة والكتابة، إلى جانب متابعة التدريبات المخصصة لمعلمي الحصة لرفع كفاءتهم المهنية.

وفي مدرسة الشيخ غريب جلال، تفقدت عددًا من الفصول واطمأنت على التزام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية، كما استمعت إلى شكاوى المعلمين ومعلمي الحصة، مؤكدة العمل على تذليل العقبات وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.

واختتمت الجولة بزيارة مدرسة أنور السادات الثانوية بنات، حيث تابعت توزيع الواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية على مدار أيام الأسبوع، إلى جانب متابعة استكمال الامتحانات الشهرية وفق المناهج المقررة، مشددة على ضرورة سد عجز المعلمين، ومؤكدة استمرار الجولات المفاجئة لضمان انتظام واستقرار العملية التعليمية.