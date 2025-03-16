إحباط محاولة تهريب مخدر الماريجوانا بجمارك مطار الغردقة

تمكن رجال الجمارك مطار الغردقة الدولى برئاسه عبد العال نعمان مدير عام الادارة العامة لجمارك الغردقة من ضبط كمية من مخدر الماريجوانا بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥

ففى أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب بالادارة الثانية برئاسة جابر محمد موسي مدير الادارة اشتبه محمد عبد الحليم ابراهيم مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة ألمانية الجنسية قادمة من ألمانيا أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY وعرض الراكبة على جهاز الغحص بمعرفة إبراهيم محمد مأمور الفحص ومحمد صبحي رئيس القسم فتم تأكيد الاشتباه.

قام محمد سيد محمد نائب مدير الادارة بتكليف محمود أحمد خميس مأمور الجمرك ومحمود عبد الرافع رئيس قسم التفتيش بتفتيش حقائب الراكبة .

وتم ندب آيه مصطفي عبد المقصود من إدارة أمن المواني بمطار الغردقة للتفتيش الذاتي للراكبة فتبين وجود كمية من مخدر الماريجوانا بالتفتيش الذاتي.

وقام بالجرد والتحريز رضوان ابو القاسم محمد و علي ابو الحسن محمود بحضور أحمد عسكر رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي ووليد زيادة وعبدالمحسن الشعيني مدير ادارة الأمن الجمركي

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١ لسنة ٢٠٢٥ بعد العرض على عمر خليفه رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية بالتنسيق مع د سعد سالم رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام .