"جيل جديد" تدعم الأطفال مرضى السرطان وتوزع الهدايا بمستشفى الأورام بالأقصر

زار وفد مبادرة "جيل جديد" والتى أطلقتها وزارة الداخلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، مقر مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمنطقة طيبة شمال الأقصر، لدعم الأطفال مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج المجاني داخل أقسام المستشفى المختلفة، وذلك ضمن مبادرة كلنا واحد تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك 2025.

مبادرة جيل جديد

وتواجد وفد المبادرة بين مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج بمستشفى علاج الأورام بالأقصر، من الأورام المختلفة، موجهين الشكر والتقدير لجميع العاملين داخل المستشفى، على ما يبذلونه من مجهود لخدمة المرضى والخدمات الطبية المميزة المقدمة لمحاربي السرطان، كما قاموا بمشاركة الأطفال فرحتهم بالرسم والتلوين، وقاموا بتوزيع الهدايا والالعاب على الأطفال والتقاط الصور التذكارية معهم لرفع معنوياتهم في رحلتهم العلاجية.

ورافق فريق العلاقات العامة وفد المبادرة، فى جولة تفقدية لمتابعة أحدث الأجهزة والمعدات لخدمة المرضى فى غرف علاج اليوم الواحد، والأشعة والعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي، كما اطلعوا على نجاحات غرف العمليات والرعاية المركزة فى تقديم الخدمات لعدد كبير من المرضى على مدار اليوم، وبنك الدم والعناية المركزة، والصيدلية الإكلينيكية.

وتعد مبادرة جيل جديد من المبادرات المهمة التى أطلقتها وزارة الداخلية لرفع وعى الشباب والتعرف على المؤسسات الاجتماعية التى تعمل على تخفيف الآلام عن المرضى، حيث أكد أعضاء المبادرة أنهم تعلموا من زيارة شفاء الأورمان معنى الإنسانية ودعم المرضى في شهر رمضان المبارك، وأثنى وفد المبادرة على مستوى التجهيزات، والخدمات المقدمة بالمستويات التى تضاهي كبرى المستشفيات العالمية.

ومن جانبه، رحب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بوفد المبادرة وحرصهم على التواجد في المستشفى، والاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفى، مقدما الشكر والتقدير لوزارة الداخلية، على اختيار المستشفى للزيارة ودعم الأطفال مرضى السرطان، والشد من أزرهم ورفع معنوياتهم وهو ما يساهم في رفع نسب الشفاء بالمستشفى.

وزارة الداخلية تطلق مبادرة «جيل جديد» لترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الشباب

وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت مبادرة «جيل جديد» منذ 4 أعوام، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الشباب، وساهمت في الارتقاء بأفكارهم وثقافتهم وتعريفهم بالمشروعات القومية عبر منتدياتها المختلفة التي استضافتها بعدد من المحافظات.

واستهدفت مبادرة جيل جديد على مدى السنوات الماضية الارتقاء بالصغار والشباب، ولاسيّما من سكان المناطق الحضارية الجديدة، وبناء مفاهيم صحيحة لديهم، وتنمية وعيهم وتغيير شخصياتهم للأفضل، ونجحت المبادرة من خلال فعالياتها، في تغيير شخصية الأطفال والشباب وتنمية الوعي لديهم بقضايا وطنهم.

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