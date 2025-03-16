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الأحد 16 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يلتقي الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأحد ،بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ،السيد ديفيد نبيل يعقوب ،الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات "أكاديمية ناس" ،لبحث سُبل التعاون في المجالات ذات الإهتمام المُشترك..

تناقش الجانبان في دراسة مقترح بروتوكول تعاون ثلاثي بين "الوزارة" و"الأكاديمية" و "الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)،لتدريب ورفع مهارات الكوادر المصرية ،وتأهيلها لإحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي ،حيث تمتلك تلك الجهات الثلاثة مراكز ،ومنظومة تدريب مهني ،وبرامج تمويلية وتدريبية بشأن تأهيل الشباب ،ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ،ببدائل عملية ،وتنمية المهارات لمواجهة كافة التحديات والمُتغيرات التي تواجه سوق العمل ..

الهجرة غير الشرعية العاصمة الإدارية الجديدة الكوادر المصرية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بروتوكول تعاون تدريب مهني وزير العمل محمد جبران