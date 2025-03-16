مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري: ميكنة جميع فروع التوثيق قبل انتهاء شهر رمضان

أكد المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، ميكنة جميع فروع التوثيق، قبل انتهاء شهر رمضان.

و لفت أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أن هناك 28 مكتب شهر عقاري رئيسي في المحافظات، و753 فرع توثيق منهم 750 مميكن بالكامل.

و أشار مساعد وزير العدل إلى أنه تم إزالة نحو 99% من عقبات التوقيق، مشيرا إلى أن هناك تطبيقات على منظومة مصر الرقمية بما يساهم في تسهيل إجراءات التوثيق.

و لفت الكومي، إلى عقد 47 دورة تدريبية، لصالح 3500 عضو فنى على المستجدات التشريعية ، قائلا: العمل الفني يقوم على تطبيق منشورات فنية.

و أشار مساعد وزير العدل: في بعض الأحيان يتم التفسير الخاطئ لبعض المنشورات، مؤكدا أن الدورات التدريبية تستهدف تفسير وتوضيح هذه المنشورات.

و لفت الكومي، إلى أن هناك نظامين للتسجيل العقاري، السجل العيني، والشهر الشخص، مؤكدا أنه هناك 213 مأمورية للشهر الشخصي، وتم ميكنتها جميعها، موضحا أن المجتمعات العمرانية الجديدة بها 22 مأمورية.