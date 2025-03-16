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الأحد 16 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري: ميكنة جميع فروع التوثيق قبل انتهاء شهر رمضان

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أكد  المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، ميكنة جميع فروع التوثيق، قبل انتهاء شهر رمضان.

و لفت  أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أن هناك 28 مكتب شهر عقاري رئيسي في المحافظات، و753 فرع توثيق منهم 750 مميكن بالكامل.

و أشار  مساعد وزير العدل إلى أنه تم إزالة نحو 99% من عقبات التوقيق، مشيرا إلى أن هناك تطبيقات على منظومة مصر الرقمية بما يساهم في تسهيل إجراءات التوثيق.

و لفت  الكومي، إلى عقد 47 دورة تدريبية، لصالح 3500 عضو فنى على المستجدات التشريعية ، قائلا: العمل الفني يقوم على تطبيق منشورات فنية.

و أشار  مساعد وزير العدل: في بعض الأحيان يتم التفسير الخاطئ لبعض المنشورات، مؤكدا أن الدورات التدريبية تستهدف تفسير وتوضيح هذه المنشورات.

و لفت  الكومي، إلى أن هناك نظامين للتسجيل العقاري، السجل العيني، والشهر الشخص، مؤكدا أنه هناك 213 مأمورية للشهر الشخصي، وتم ميكنتها جميعها، موضحا أن المجتمعات العمرانية الجديدة بها 22 مأمورية.

مجلس النواب الشهر العقاري البرلمان