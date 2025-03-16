سامسونج تحصد جائزة "أثر" في مجال تمكين الشباب وتعزيز الاستدامة

حصدت سامسونج إلكترونيكس مصر جائزة "أثر"، تقديراً لجهودها الرائدة في تنفيذ مبادرات تنموية تدعم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وتعكس التزامها العميق بتنمية المجتمع المصري وتعزيز المهارات التقنية للشباب. وجاء هذا التكريم تتويجاً لبرنامج "سامسونج للابتكار"، الذي أطلقته الشركة عام 2019، بهدف تعليم الطلاب مهارات البرمجة والترميز والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، حيث نجح في الوصول إلى أكثر من 1700 طالب وطالبة في الجامعات والمدارس المصرية، ما ساهم في تأهيلهم لمتطلبات سوق العمل الرقمي المتطور.

أكد أحمد جعفر، رئيس قطاع التسويق والتجارة الإلكترونية بشركة سامسونج إلكترونيكس مصر، أن الجائزة تعكس التزام سامسونج المستمر بدعم التنمية المجتمعية من خلال مبادرات تعليمية وتكنولوجية مبتكرة، مشيراً إلى أن تمكين الشباب المصري بالمهارات التقنية يعد ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر تطوراً، وأن الشركة مستمرة في تطوير برامجها لتحقيق تأثير إيجابي أعمق في المجتمع.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية سامسونج التي لا تقتصر على دعم التعليم فحسب، بل تمتد إلى تبني الابتكار المستدام وتعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية المسؤولة، من خلال تطوير حلول تكنولوجية تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. كما تسهم الشركة في تحسين حياة المستخدمين عبر ابتكاراتها في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ما يعزز دورها في تمكين الأفراد والشركات ونقل المعرفة، وتوفير الأدوات الحديثة لدعم الابتكار وبناء مجتمع تكنولوجي مستدام.

يُذكر أن "جائزة أثر" تُمنح ضمن فعاليات الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، الذي يعد أكبر منصة تجمع قادة الأعمال وصناع القرار والخبراء في التنمية المستدامة منذ عام 2014، ويحظى برعاية حكومية واسعة لتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق تأثير إيجابي مستدام على الاقتصاد والمجتمع.