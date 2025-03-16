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الأحد 16 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ديربى لندن.. مارتينيلي وتروسارد وميرينو يقودون أرسنال لمواجهة تشيلسى

ارسنال
ارسنال
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أعلن ميكيل آرتيتا المدير الفني لنادي ارسنال، تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسى فى “ديربى لندن”، وذلك بعد قليل على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل ارسنال كالتالي:
حراسة المرمى: ديفيد رايا.
خط الدفاع: ويليام ساليبا -جابرييل - جورين تيمبر - ميليس لويس سكيلي.
خط الوسط: ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - توماس بارتي.
خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي - ليونارد تروسارد - ميرينو .
ويحتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، فيما يتواحد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 49 نقطة.
 

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