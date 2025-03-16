ديربى لندن.. تشكيل هجومى لتشيلسى أمام أرسنال

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لنادي تشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة آرسنال فى “ديربى لندن”، وذلك بعد قليل على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: ويسلي فوفانا، بنوا بدياشيلي، ليفي كولويل.

خط الوسط: مارك كوكوريلا، إنزو فرنانديز، مويسيس كايسيدو، رييس جيمس.

خط الهجوم: كريستوفر نكونكو، بيدرو نيتو، جادون سانشو.

ويحتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، فيما يتواحد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 49 نقطة.

