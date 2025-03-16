عضو التحالف الوطني: المجتمع الأهلي في مصر قوي وله أسس

قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن كل الجمعيات من أعضاء التحالف وعددها 29 جمعية ومؤسسة خيرية استعدت قبل شهر رمضان بوقت طويل للقيام بدورها.

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية" إكسترا نيوز"،أن هناك بعض المساعدات الإنسانية المادية للأسر الأكثر احتياجًا، والمجتمع الأهلي في مصر قوي وله أسس، مؤكدًا علي أن كان الجميع حريص على التجهيز ويستعد لاستقبال شهر رمضان من خلال منظومة متكاملة الهدف منها توفير المساعدات سواء الغذائية أو العينية أو النقدية للمواطنين من خلال قاعدة بيانات أعدّها التحالف منذ تأسيسه.

وتابع، كانت هناك كمية من كراتين وشنط رمضان تم توزيعها بشكل عادل وبأسلوب مؤسسي على المواطنين على مستوى الجمهورية وعلى الأكثر احتياجا، فضلًا عن ذلك الخيام الموجودة طوال شهر رمضان والتي توفر وجبات ساخنة وطازجة للمواطنين.