عضو التحالف الوطنى: أولوياتنا احتياجات الأسر الأولى بالرعاية في رمضان

قال عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: إن أولوياتنا تلبية الاحتياجات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية في شهر رمضان.

وأضاف عضو التحالف الوطني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مع انتصاف شهر رمضان فإن خريطة عطاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال كل مؤسساته اتضحت معالمها بشكل جلي، كما أن أولويات التحالف وضعها أمام مؤسساته وأمام فرق العمل به ومتطوعيه، وفي قمتها تلبية الاحتياجات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية في كل أنحاء الجمهورية.

وتابع: على مدار 15 يومًا الماضية كل مؤسسات التحالف تحركت بأقصى ما يمكن من جهود وبشكل احترافي لتلبية الاحتياجات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، وتم الانطلاق لتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في كل قرى مصر تقريبًا، وما زالت فرق عمل التحالف ومؤسساته على قدم وساق، حيث إن فرق عمل مؤسسات صُناع الخير منتشرة تقريبًا في أكثر من 20 محافظة، وتتحرك مع أعداد كبيرة من المتطوعين وبالتنسيق مع مديريات التضامن في المحافظات.