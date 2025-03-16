الدورى الإنجليزى.. خيمينيز يقود فولهام لمواجهة توتنهام

أعلن ماركو سيلفا المدير الفنى لفريق فولهام تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره توتنهام، وذلك بعد قليل على ملعب "كرافن كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق فولهام كالتالى:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: يواكيم أندرسن، كالفين باسي، أنتوني روبينسون، تيموتي كاستاني.

خط الوسط: ساندر بيرجي، أندرياس بيريرا، أليكس إيوبي، إيميل سميث روي، ويليان.

خط الهجوم: راؤول خيمينيز.



يحتل فولهام المركز العاشر برصيد 42 نقطة من 25 مباراة، حيث حقق 11 فوزاً، 9 تعادلات، و8 هزائم، أما توتنهام فيحتل المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة من 25 مباراة، برصيد 10 انتصارات، 4 تعادلات، و14 هزيمة.

