محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات المدارس الجديدة بشبين الكوم

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة شبين الكوم لمتابعة الموقف التنفيذي وحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، رافقه المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، طارق أبو حطب رئيس حي غرب ، محمد الزرقاني رئيس حي شرق شبين الكوم، النائبة شيرين عبد العزيز عضو مجلس النواب.

حيث تفقد محافظ المنوفية الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية لمدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة بنطاق حي غرب شبين الكوم باستثمارات 40 مليون جنيه على مساحة 2490م2،و الذى يضم 5 أدوار بإجمالي 28 فصل دراسي تشمل مرحلة رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوي، أستمع المحافظ إلى شرح تفصيلى عن نسب الإنجاز وحجم الأعمال ،حيث جارى صب الأعمال الخرسانية ، ووجه المحافظ بالمتابعة اليومية لحجم الأعمال وتذليل العقبات لدخولها الخدمة العام الدراسي القادم ،وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية إلى أن نسب التنفيذ بالمدارس يسبق المخطط الزمنى المقرر بفضل دعم وجهود محافظ المنوفية كأولوية أولى وتذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال للارتقاء بالمنظومة التعليمية،

فيما تفقد محافظ المنوفية أعمال إنشاءات مدرستي شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات والمصرية اليابانية الجديدة بحي شرق شبين الكوم بحجم استثمارات 90 مليون جنيه، حيث جارى الإنتهاء من صب الأعمال الخرسانية ، وخلال تفقده وجه المحافظ بإعداد رفع مساحى للمنطقة المحيطة بالمدارس لبحث إمكانية استغلالها بما يعود بالنفع العام على المواطنين ،يأتي هذا في إطار تنفيذ خطة المحافظة للتوسع وتنفيذ خطط مستقبلية للتوسع في إنشاء العديد من المدارس التجريبية بنطاق المراكز والمدن وخاصة التي يوجد بها كثافات طلابية كبيرة وإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وخلال جولته ، تفقد محافظ المنوفية أعمال إنشاءات مجمع المدارس الجديد بالبتانون لإنشاء مدرستين علي مساحة تقارب 10 آلاف م2 ، أحدهما للتعليم الأساسي بعدد ٣٢ فصل ( ٨ رياض اطفال و ٢٤ ابتدائي ) والأخرى تجريبية للغات بعدد ٢٨ ( ٤ رياض أطفال و ١٢ ابتدائي و ٦ اعدادي و ثانوي) ،جارى صب الأعمال الخرسانية ، بما يساهم فى إتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة ، موجهاً بتضافر الجهود والمتابعة المستمرة للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المحددة، هذا وقدم أهالى القرية الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لما يقوم به من مجهودات وحلول غير تقليدية سعياً منه للارتقاء بقطاع التعليم وتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين.

كما تفقد محافظ المنوفية أخر مستجدات الموقف الحالى لمحور المصيلحة - الراهب - ميت خاقان الجديد" بحي شرق شبين الكوم لإنشاء محور مرورى جديد، بجملة استثمارات تزيد عن 60 مليون جنيه، حيث تم الإنتهاء من فرد طبقة السن من الاتجاهين تمهيداً لأعمال الرصف،موجهاً بتكثيف الجهود ومراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة كونه شريان تنموي عظيم يساهم في تخفيف الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية بمدخل العاصمة .

وأكد محافظ المنوفية على أن هناك متابعات يومية لكافة المشروعات الجارى تنفيذها للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطني، ومستمرون في التركيز على تحسين مستوى جودة حياة المواطنين في مختلف مناحي الحياة من خلال تنفيذ وتطوير العديد من مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات التنموية والخدمية وبالأخص قطاعات " الصحة ، التعليم ، الطرق ، خدمات الصرف الصحي " كونها مشروعات حيوية تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر .

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