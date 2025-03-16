الدورى الإنجليزى.. تشكيل هجومى لتوتنهام فى مواجهة فولهام

أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفنى لفريق توتنهام تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فولهام، وذلك بعد قليل على ملعب "كرافن كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق توتنهام كالتالى:

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو

خط الدفاع: أودوجي، ديفيس، كرستيان روميرو، جد سبينس

خط الوسط: رودريجو بنتانكور، يفيس بيسوما، بايي سار

خط الهجوم: بيرينان جونسون، دومينيك سولانكي، ماتيس تيل



يحتل فولهام المركز العاشر برصيد 42 نقطة من 25 مباراة، حيث حقق 11 فوزاً، 9 تعادلات، و8 هزائم، أما توتنهام فيحتل المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة من 25 مباراة، برصيد 10 انتصارات، 4 تعادلات، و14 هزيمة.

